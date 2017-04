Tanar din Bosanci, atacat si injunghiat cu bestialitate, in plina strada, in fata Tribunalului Suceava VIDEO

Tanarul a ajuns la spital dupa ce jandarmii care pazeau Tribunalul au intervenit si au sunat la 112.

Un tanar de 25 de ani a ajuns la spital ranit dupa ce a fost injunghiat cu bestialitate, in plina strada,chiar in municipiul Suceava, in fata Tribunalului. Miercuri, in jurul orei 19.30, doi frati din Bosanci, Alexandru-Cristian Deleu, de 19 ani si Sorin-Iulian Deleu, de 25 ani, se aflau stationati cu autoturismul, pe strada Anastasie Crimca(in fata barierei de acces in fata Palatului de Justitie) din municipiul Suceava, si au inceput sa se certe. Un trecator le-a spus celor doi sa se calmeze, dupa care barbatul si-a continuat deplasarea pe strada Anastasie Crimca, din directia Palatului de Justitie spre Policlinica. Cei doi tineri s-au deplasat si ei in aceeasi directie, in spatele barbatului, insa la un moment dat acesta din urma s-a intors, a folosit un spray iritant lacrimogen, dupa care a scos din maneca un cutit si l-a injunghiat in brat si in picior pe Sorin Iulian Deleu (vezi declaratie victima). Jandarmii care pazeau Palatul de Justitie au intervenit pentru aplanarea conflictului si au sunat la 112. La vederea jandarmilor, agresorul, identificat ulterior ca fiind Florian-Petru Parvu, in varsta de 30 de ani, din comuna Ipotesti, a incercat sa fuga, acesta fiind urmarit si imobilizat de jandarmi. La fata locului jandarmii au gasit, ascuns in gardul viu de pe marginea strazii, cutitul folosit de agresor (vezi declaratie Nicoleta Andronic, purtator de cuvant Inspectoratul Judetean de Jandarmi Suceava). Cele trei persoane au fost conduse Spitalul Judetean Suceava. Tanarul de 25 de ani prezenta plagi multiple la nivelul antebratului stang si coapsa dreapta. Acesta a ramas internat in Sectia de Chirurgie Plastica. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de lovire sau alte violente.