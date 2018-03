Tanar din Cacica prins de politisti cu permis de conducere ucrainean fals

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui autovehicul fara permis de conducere", "uz de fals" si "complicitate la infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale", ce va fi solutionat procedural.

Tanar prins de politisti cu permis de conducere ucrainean fals. Luni dupa-amiaza, o patrula intercomunala din cadrul Posturilor de politie Poieni Solca si Arbore, a oprit pentru control pe DN 2E, pe raza comunei Poieni Solca, autoturismul condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Cacica, care a prezentat pentru control un permis de conducere eliberat de statul ucrainean. Intrucat existau suspiciuni cu privire la permisul de conducere prezentat, politistii au efectuat verificari in bazele de date, ocazie cu care au constatat faptul ca, la data eliberarii permisului de conducere, tanarul nu figura in evidente cu pasaport valabil pentru a trece frontiera. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui autovehicul fara permis de conducere", "uz de fals" si "complicitate la infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale", ce va fi solutionat procedural.