Tanar din Darmanesti ranit la schi, pe Partia Dealul Negru din Vatra Dornei

Un tanar de 17 ani din comuna Darmanesti a ajuns la spital dupa ce a suferit un accident la schi. Joi, in timp ce se afla in vacanta in municipiul Vatra Dornei, acesta s-a deplasat pentru a schia pe Partia Dealul Negru. La un moment dat, tanarul s-a abatut de la traseul omologat al partiei, deplasandu-se cu schiurile pe o ruta ocolitoare dispusa, in apropierea pilonilor aferenti Telescaunului Vatra Dornei.

Ajuns in apropierea pilonului cu nr. 22, acesta s-a dezechilibrat si a cazut provocandu-si leziuni la nivelul piciorului drept, moment in care a fost observat de pasagerii care se aflau in telescaun.

La fata locului s-a deplasat un echipaj de la Salvamont Vatra Dornei, care a procedat la acordarea primului ajutor, dupa care victima a fost preluata de un echipaj de ambulanta si transportata la Spitalul Municipal Vatra Dornei. La unitatea medicala, tanarul a fost diagnosticat cu fractura gamba, fiind transferat la UPU Suceava.