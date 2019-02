Tanar din Dolhasca, lovit cu pumnul in plina strada

Un tanar de 24 de ani, din orasul Dolhasca, a fost luat la bataie in plina strada. Totul s-a petrecut, in noaptea de sambata spre duminica, in apropierea magazinului Milena, din cartierul Obcini al municipiului Suceava.

Tanarul in timp ce se deplasa cu autoturismul proprietate personala, ajungand pe strada Ostra din cartierul Obcini, a oprit pe partea carosabila, iar la un moment dat a observat ca din sens opus venea un autoturism care a parcat in fata sa. Intre cei doi soferi a izbucnt un conflict spontan. Persoana necunoscuta de sex barbatesc a venit in dreptul portierei stanga fata si l-a lovit pe tanarul de 24 de ani, o singura data cu pumnul in zona fetei.

Victima a sunat la 112 si a anuntat cele intamplate. La fata locului au ajuns politistii, iar tanarul a declarat ca nu doreste sa formuleze plangere prealabila. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii e lovirea sau alte violente.