Tanarul de 27 de ani s-a ales cu dosar penal.

Tanar din Iasi, prins dupa ce a furat haine din doua magazine din Burdujeni. Miercuri, in jurul orei 15.00, o patrula din cadrul Sectiei de Politie Burdujeni a identificat pe strada Nicolae Iorga, in apropierea Garii Burdujeni, un tanar de 27 de ani din judetul Iasi, care avea asupra sa o sacosa cu diverse bunuri fara bon de achizitie, obiecte ce au fost sustrase din doua magazine din cartierul Burdujeni. Astfel, din cercetari, politistii au stabilit faptul ca, miercuri, profitand de neatentia angajatilor celor doua magazine, tanarul a furat articole de imbracaminte de dama si un joc pentru copii, prejudiciul fiind de circa 160 lei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub comiterii infractiunii de furt, ce va fi solutionat procedural.