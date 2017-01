Tanarul a ramas fara permis dupa ce a fost prins de politisti la volan avand in sange o imbibatie alcoolica de peste 1,96 g/l.

Tanar din Malini arestat dupa ce a furat o masina si s-a plimbat cu ea, desi nu avea permis. Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni au formulat, joi, propunere de arestare preventiva a inculpatului Ionut Adrian Usturoi. In data de 4 aprilie 2016 acesta a condus pe drumurile publice de pe raza municipiului Falticeni un autoturism avand in sange o imbibatie alcoolica de peste 1,96 g/l iar in data de 4 ianuarie 2017, in jurul orei 01.00, dupa ce a furat un autoturism marca Land Rover, l-a condus pe drumurile publice desi avea dreptul de conducere suspendat. Tanarul de 20 de ani, din comuna Malini, a fost prins de politisti la volanul autoturismului furat si a fost condus la Spitalul Municipal Falticeni, unde a refuzat sa se supuna recoltarii probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Joi, Judecatoria Falticeni a dispus arestarea preventiva a tanarului pe o perioada de 30 zile.