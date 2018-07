Tanar din Milisauti, urmarit in trafic si oprit dupa ce politistii l-au amenintat ca vor trage cu arma asupra lui

Acesta transporta in autoutilitara 110 de recipiente cu gaz freon, de provenienta ucraineana, pentru care nu a putut prezenta documente de provenienta si transport.

Tanar din Milisauti, urmarit in trafic. Politistii l-au somat ca vor folosi armamentul din dotare. Marti dupa-amiaza, politisti din cadrul SPR 13 Balcauti, in timp ce desfasurau activitati de supraveghere si control al traficului rutier, la intrarea in orasul Siret, au efectuat semnal regulamentar de oprire autoutilitarei marca Opel Vivaro. Conducatorul auto nu a respectat semnalul politistilor. Oamenii legii au urmarit autovehiculul respectiv pe DN2 si DN17A, cu semnalele acustice si luminoase in functiune. Pe raza localitatii Dornesti s-a reusit interceptarea autoutilitarei si dupa efectuarea somatiei cu folosirea armamentului din dotare, conducatorul auto a oprit. La volanul autoutilitarei a fost identificat un tanar de 18 ani, din orasul Milisauti. De asemenea, in autovehicul se mai aflau doi tineri din Milisauti. Cu ocazia efectuarii controlului asupra autoutilitarei s-a stabilit ca in interiorul acesteia se aflau 110 recipiente sub presiune cu freon, sigilate si ambalate, avand fiecare 13,6 kg, de provenienta ucraineana, pentru care conducatorul auto nu a putut prezenta documente de provenienta si transport. In urma verificarii in bazele de date, s-a constatat ca D.E. are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat, fiindu-i retinut permisul de conducere la data de 01 iulie, ca urmare a nerespectarii indicatiilor politistului rutier. Tanarul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei si cele 110 recipiente cu freon, in valoare aproximativa de 77.000 lei, au fost confiscate. De asemenea, politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunilor conducerea unui vehicul fara permis de conducere.