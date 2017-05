Tanarul, ce nu figura urmarit, a fost identificat la domiciliu, fiind retinut, escortat si incarcerat in Penitenciarul Botosani.

Tanar din Paltinoasa, incarcerat in penitenciarul Botosani. Luni, in jurul orei 21.00, Sectia 10 Politie Rurala Gura Humorului a primit spre aplicare, mandatul de executare a pedepsei inchisorii din data de 29 mai, emis de Judecatoria Gura Humorului, privind pe un tanar de 25 de ani, din comuna Paltinoasa, condamnat la 2 ani, 8 luni si 20 zile de inchisoare, pentru comiterea de infractiuni la regimul rutier. Tanarul, ce nu figura urmarit, a fost identificat la domiciliu, fiind retinut, escortat si incarcerat in Penitenciarul Botosani.