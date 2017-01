Tanar din Putna, in stare grava, dupa ce a intrat cu masina intr-un pod

Din cauza leziunilor suferite, tanarul nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest, insa, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Un tanar din Putna a ajuns in stare grava la spital dupa ce a intrat cu masina intr-un pod.Vineri, ora 17.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2H, din directia Putna spre localitatea Bivolarie, dupa o curba usoara la dreapta, din cauza vitezei, un tanar de 19 ani din comuna Putna, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe sensul opus, unde a acrosat balustrada metalica de protectie, dupa care, s-a izbit frontal de balustrada de beton a podului de peste raul Putna. Din accident, a rezultat ranirea grava a conducatorului auto, care a fost transportat cu ambulanta la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale. Din cauza leziunilor suferite, tanarul nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest, insa, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.