Tanar din Radauti acuzat ca a amenintat un politist chiar in sectia de Politie. Este vorba de un tanar acuzat de trafic de droguri care a fost arestat de mai multe ori in trecut. Vineri, la sediul Politiei Municipiului Radauti s-a prezentat Iosif Marian Grijincu, de 22 ani din Radauti, aflat sub control judiciar, fiind citat de politistul desemnat cu supravegherea, in vederea aducerii la cunostinta a incheierii instantei privind prelungirea controlului judiciar. Tanarul a fost preluat de politist in camera de ancheta, unde au fost desfasurate activitatile procedurale de aducere la cunostinta a programului de supraveghere. Potrivit politistilor, Iosif Marian Grijincu a adoptat un comportament agresiv fata de politist si s-a rastit la acesta amenintandu-l ca "este un om mort" si ca "ii crapa capul", afirmand si "bine face lumea ca va crapa capul". Colegii politistului, aflati in birourile alaturate si pe hol, auzind strigatele si amenintarile venite din birou, au intrat in interior pentru a acorda sprijin, nelasandu-l pe tanar sa paraseasca incaperea. A fost sesizat procurorul parchetului local cu privire la savarsirea infractiunii de ultraj. De asemenea a fost solicitat sprijinul Serviciului Actiuni Speciale pentru a-l prelua pe acesta, fata de care parchetul a emis un mandat de aducere. In continuarea cercetarilor, Parchetul de pe langa Judecatoria Radauti a dispus efectuarea urmaririi penale fata de tanar sub aspectul infractiunii de "ultraj", fata de acesta fiind dispusa prin ordonanta masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore. Iosif Marian Grijincu a fost conds la Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Suceava. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "ultraj", cercetarile fiind continuate de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Radauti.

Radauteanul Iosif Marian Grijincu, de 22 ani, a fost arestat preventiv, in data de 3 august, pentru instigare la infractiunea de finantare a traficului de droguri de risc si instigare la infractiunea de trafic de droguri de risc. Dupa cateva zile tanarul a fost plasat sub control judiciar. Nu a fost pentru prima data cand tanarul a ajuns in arest pentru pentru trafic de droguri, el fiind cercetat si anul trecut, in alt dosar, dupa ce a pus la punct o adevarata schema de procurare si apoi de vanzare a drogurilor dar si a altor substante periculoase precum amfetamina. Culmea, tanarul a continuat sa faca trafic de droguri chiar pe cand se afla sub control judiciar pentru comercializarea de substante psihotrope amestecate cu prafuri folosite in domeniul contructiilor. Astfel, din februarie si pana in luna mai 2017, acesta, impreuna cu un alt radautean ar fi achizitionat de pe site-uri specializate cannabis si droguri de mare risc(amfetamine), dar si substante susceptibile a avea efect psihoactiv(etnobotanice), pe care le-ar fi oferit spre vanzare pe raza municipiului Radauti si in imprejurimi. Iosif Marian Grijincu depozita drogurile in cutiile postale apartinand unor persoane care nu erau in cunostinta de cauza cu privire la astfel de demersuri, avand acces la aceste locuri prin intermediari de incredere. Politistii de la BCCO Suceava si apoi procurorii DIICOT au intrat pe fir dupa ce pe 20 aprilie 2017 au fost descoperite in cutia postala a unui apartament din municipiul Radauti, de catre o persoana intoarsa din strainatate si care dorea sa ridice corespondenta, un numar de 50 de pliculete autosigilante in care se afla cantitatea totala de 8,82 grame de substanta pulverulenta care continea amfetamina, doua pungi in care se afla cantitatea totala de 17,19 grame de Cannabis, precum si 36 de pliculete autosigilante in care se afla cantitatea totala de 4,37 fragmente vegetale. S-a stabilit ca persoana care a descoperit substantele mentionate este o ruda a unui alt suspect, pe care Iosif Marian Grijincu il folosea in activitatile de comercializare a drogurilor si celorlalte substante interzise.