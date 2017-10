Tanar din Radauti, condamnat la patru ani si sapte luni de inchisoare, saltat de politisti

Tanarul a fost retinut si incarcerat in Penitenciarul Botosani.

Radautean, condamnat la aproape cinci ani de inchisoare, saltat de politisti. Este vorba despre un tanar de 28 de ani, pe nume Petru Alexandru Mandache, condamnat la o pedeapsa de patru ani si sapte luni de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui autoturism fara permis de conducere. Organele judiciare din cadrul Biroului de Investigatii Criminale au facut echipe de cautare, tanarul fiind identificat pe raza localitatii de domiciliu. Acesta a fost preluat si dus la Penitenciarul Botosani. In anul 2013, tanarul a fost depistat pe raza localitatii iesene Cristesti, avand in portbagajul masinii 1374 de pachete de Viceroy si 2.500 de pachete de Winston, de provenienta Ucraina, fara documente de provenienta. Mai mult, Petru Alexandru Mandache, conducea autoturismul fara a avea permis de conducere. La audieri, tanarul, atunci in varsta de 24 de ani, le-a declarat anchetatorilor ca a achizitionat tigarile din orasul Siret, de la persoane necunoscute. El a fost cercetat in stare de libertate pentru infractiunile de contrabanda si conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere, fiind ulterior trimis in judecata. In data de 9 octombrie 2017 s-a dat sentinta in dosar, tanarul fiind condamnat la inchisoare.