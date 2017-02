Tanar din Radauti, prins in flagrant in timp ce ridica un colet cu droguri

Cinci persoane au fost retinute pentru 24 de ore.

Un tanar din Radauti a fost surprins in flagrant delict in timp ce ridica un colet in care se afla hasis. Alte cinci persoane banuite de implicare in activitatea infractionala sunt cercetate in aceeasi cauza. Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrita-Nasaud si procurorii D.I.I.C.O.T. - B.T. Bistrita-Nasaud cerceteaza un tanar de 22 de ani, din Radauti, banuit de trafic de droguri de risc si detinere de droguri de risc in vederea consumului propriu. Activitatile investigative in cauza s-au derulat cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane. Luni, acesta a fost surprins in flagrant delict in timp ce ridica un colet trimis din Italia, in care erau disimulate zece grame de hasis. De asemenea, au fost efectuate sase perchezitii domiciliare, activitati in urma carora a fost ridicata rezina de cannabis, cannabis, mai multe plicuri tip zyp-lock cu substanta vegetala de culoare verde-oliv sau resturi de substanta vegetala, resturi de tigari artizanale, un cantar de mare precizie si un laptop. Din investigatii au rezultat indicii ca, in perioada octombrie 2016 - prezent, tanarul ar fi primit pachete in care se aflau disimulate diferite cantitati de rezina de cannabis, pe care le-ar fi comercializat sau le-ar fi folosit pentru consum propriu. In urma extinderii cercetarilor au fost identificate inca cinci persoane, care ar fi ajutat la comiterea faptelor. In cauza s-a dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de cinci persoane banuite de comiterea faptelor. Actiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud si al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Gelu Voievod Bistrita-Nasaud.