Individul urmeaza sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti pentru dispunerea unor masuri preventive legale.

Tanar din Sucevita retinut pentru violare de domiciliu, distrugere si amenintare. Marti, in urma continuarii cercetarilor in mai multe cauze penale reunite privind infractiunile de violare de domiciliu, amenintare, distrugere si lovire sau alte violente, fapte savarsite de un barbat de 28 de ani, din comuna Sucevita, in perioada august 2016 - mai 2017, in dauna unui localnic de 47 de ani, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Marginea au dispus retinerea suspectului pentru 24 de ore, ce a fost incarcerat in arestul I.P.J. Suceava. Miercuri individul urmeaza sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti pentru dispunerea unor masuri preventive legale.