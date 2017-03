Tanar din Vadu Moldovei beat si fara permis de conducere, depistat in trafic de politisti

Tanarul de 21 de ani avea o alcoolemie de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Tanar beat si fara permis de conducere, depistat in trafic de politisti. In noaptea de sambata spre duminica, in ora 00.30, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Falticeni, a oprit pentru control pe DJ 208E, pe raza comunei Dolhesti, autoturismul condus de un tanar de 21 de ani din comuna Vadu Moldovei si in care se afla ca pasager un tanar de 28 de ani din aceeasi localitate, proprietarul masinii. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.De asemenea, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu detine permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. Cu ocazia cercetarilor, politistii au stabilit faptul ca, proprietarul masinii i-a incredintat autoturismul tanarului de 21 de ani pentru a-l conduce, desi stia ca nu detine permis de conducere si consumase bauturi alcoolice. In cauza s-a intocmit dosar penal, tanarul de 21 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere", iar fata de tanarul de 28 de ani sub aspectul comiterii infractiunii de "incredintarea unui vehicul unei persoane despre care stia ca nu poseda permis de conducere si se afla sub influenta alcoolului", ce va fi solutionat procedural.