Tanar din Vicovu de Jos dat in urmarire, prins de politisti in timp ce incerca sa se faca nevazut. Politistii Serviciului Investigatii Criminale Suceava, sprijiniti de luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale l-au identificat, miercuri noapte,la locuinta concubinei sale, pe un barbat de 25 de ani din comuna Vicovu de Jos, condamnat de Judecatoria Radauti la data de 3 septembrie, la 1 an si 8 luni inchisoare pentru comiterea infractiunilor de "tulburarea ordinii si linistii publice" si "distrugere". Barbatul stia de existenta mandatului emis de Judecatoria Radauti impotriva sa, sustragandu-se punerii acesteia in executare. In momentul in care a fost gasit de politisti, acesta a incercat sa fuga, fiind prins in gradina din spatele locuintei. Barbatul ce figura urmarit prin dispozitia I.G.P.R. din 3 septembrie, a fost retinut, escortat si incarcerat in Penitenciarul Botosani.