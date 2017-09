Tanar din Vicovu de Sus retinut dupa ce a fost prins cu tigari de contrabanda. Le-a declarat politistilor ca transporta incaltaminte FOTO

Tanarul transporta in masina 9.882 pachete de tigari.

Tanar din Vicovu de Sus retinut de politisti dupa ce a fost prins cu tigari de contrabanda. Un echipaj din cadrul Sectiei de Politie Rurala 3 Marginea, in cadrul unei actiuni pe linia identificarii in trafic a mijloacelor auto care transporta produse de contrabanda, a oprit pentru control pe DN 17A, joi dimineata, pe raza comunei Sucevita, autoutilitara care se deplasa din directia Marginea catre Palma, condusa de un tanar de 26 ani din orasul Vicovu de Sus. Acesta a declarat ca transporta incaltaminte si talpi de incaltaminte.In urma controlului efectuat asupra autoturismului, politistii au observat diferente vizuale intre dimensiunea interioara a autoutilitarei raportata la cea exterioara, fapt pentru care au procedat la conducerea acesteia la sediul sectiei.Dupa o cercetare amanuntita, a rezultat ca in interiorul autoutilitarei era creat un spatiu suplimentar(perete dublu), in care se aflau depozitate mai multe cutii din carton continand pachete tigarete de provenienta extracomunitara, care au fost introduse printr-un capac taiat in partea de mijloc a cupolei. Procedandu-se la inventarierea pachetelor de tigarete, s-a constatat ca tanarul transporta 9.882 pachete tigarete(197.640 bucati tigarete), cauzandu-se un prejudiciu de aproximativ 100.000 lei.In urma cercetarilor efectuate si a probatoriului administrat, politiÅŸti au dispus prin ordonanta retinerea suspectului pentru o perioada de 24 de ore. Veneri tanarul urmeaza sa fie prezentat in fata instantei de judecata, cu propunere de arestare preventiva. In cauza se efectueaza cercetari fata tanar sub aspectul savarsirii infractiunii de "contrabanda in forma calificata", cauza urmand a fi solutionata procedural de catre politistii sectiei. De asemenea, s-a instituit sechestru asupra autoutilitarei in valoare de circa 3.000 euro, precum si asupra sumei de 421 lei, gasita asupra conducatorului auto.