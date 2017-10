Tanar fara permis, prins dupa ce motocicleta pe care o conducea a fost lovita de un autoturism

In urma accidentului trei persoane au fost ranite.

Tanar fara permis, prins dupa ce motocicleta pe care o conducea a fost lovita de un aututorism. Accidentul a avut loc, sambata la orele amiezii, pe DJ 209 B, pe raza localitatii Slatina. Un localnic de 74 de ani, in timp ce conducea autoturismul, a efectuat un viraj la stanga, fara sa se asigure corespunzator, moment in care, a intrat in coliziune cu motocicleta condusa de un tanar de 18 ani, din aceeasi localitate, aflat in depasire. In urma impactului, a rezultat ranirea unui barbat de 37 de ani, din comuna Slatina, pasager pe motocicleta, ranirea usoara a motociclistului si a unei femei de 72 de ani, din localitate, pasagera in autoturism. Atat soferul cat si motociclistul au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul de 18 ani nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar motocicleta nu este inmatriculata. Politistii au intocmit in cauza dosar peanl sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat" si "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.