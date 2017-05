Tanar fara permis, prins in Radauti in timp ce se plimba cu o motocicleta

Tanarul de 24 de ani, din municipiul Radauti, s-a ales cu dosar penal.

Tanar fara permis, prins in timp ce se plimba cu o motocicleta.Luni, ora 20.20, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Radauti a oprit pentru control pe strada Piata Unirii din localitate, motocicleta condusa de un localnic de 24 de ani.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul poseda permis de conducere, insa nu si pentru categoria "A", valabil pentru motociclete. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei din care face parte vehiculul respectiv", ce va fi solutionat procedural.