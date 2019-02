Tanar fara permis retinut la Vicovu de Sus dupa ce a fost urmarit in trafic

Acesta a fost sanctionat pentru faptul ca autoturismul condus nu avea asigurarea RCA valabila, avea ITP-ul expirat, nu a avut asupra sa documentele personale si cele ale autoturismului, precum si faptul ca nu a purtat centura de siguranta obligatorie, iar ca masura complementara s-au refinut placutele cu nunerele de inmatriculare.

Un tanar de 30 de ani, din orasul Vicovu de Sus, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a fost prins conducand fara permis. Cu o zi inainte acesta a fost urmarit in trafic de politisti, dar a reusit sa fuga.

Luni, in jurul orei 18.45, o patrula de politie din cadrul Politiei Orasului Vicovu de Sus, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, supraveghere si control a traficului rutier pe strada Daciei, pe raza orasului Vicovu de Sus, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism despre care existau indicii cu privire la faptul ca persoana care il conduce nu poseda permis de conducere.

Conducatorul auto a mai fost urmarit in trafic si in seara de 24 februarie, insa atunci el se afla la volanul altui autotursism. Duminica, politistii nu au reusit prinderea acestuia.

Tanarul a fost testat cu aparatul alcooltest aparatul indicand valoarea 0.00 mg/l pur in aerul expirat. Ulterior, a fost condus la sediul politiei orasului Vicovu de Sus, iar in urma a verificarilor efectuate in baza de date, s-a constatat faptul ca "nu figureaza ca fiind posesor de permis de conducere". Acesta a fost sanctionat pentru faptul ca autoturismul condus nu avea asigurarea RCA valabila, avea ITP-ul expirat, nu a avut asupra sa documentele personale si cele ale autoturismului, precum si faptul ca nu a purtat centura de siguranta obligatorie, iar ca masura complementara s-au retinut placutele cu nunerele de inmatriculare.

S-a dispus retinerea tanarului in baza ordonantei de retinere pentru o perioada de 24 de ore, fiind incarcerat in arestul IPJ Suceava. Politistii efectueaza in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara permis de conducere".