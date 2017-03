Tanar fara permis, urmarit de politisti pe strazile din Campulung Moldovenesc. S-a oprit in gardul unei locuinte

Tanarul de 21 de ani, din Campulung Moldovenesc, s-a ales cu dosar penal.

Tanar fara permis, urmarit de politisti pe strazile din Campulung Moldovenesc. Vineri, in jurul orei 11.00, in timp ce actiona pe raza municipiului Campulung Moldovenesc, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism cu numar de inmatriculare provizoriu, insa, conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la urmarirea acestuia, pe mai multe strazi din localitate, unde, autoturismul urmarit a derapat si a intrat in coliziune cu gardul unei locuinte, fara a rezulta victime omenesti, ci doar pagube materiale. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul de la volan, identificat ca fiind un localnic de 21 de ani nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autorizatia de circulatie provizorie este expirata din 22 octombrie 2016. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul neinmatriculat", ce va fi solutionat procedural.