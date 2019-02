Tanar filmat in timp ce fura parfumuri dintr-un magazin din Complexul Comercial Bucovina FOTO

Un tanar a fost filmat in timp ce fura doua parfumuri din magazin Parfums de Sofia, din Complexul Comercial Bucovina. Miercuri dimineata, una dintre angajatele magazinului si-a dat seama ca de pe rafturi lipsesc doua parfumuri. Femeia a vizionat imaginile video surprinse de camerele de supraveghere montate in interiorul societatii, ocazie cu care a stabilit ca furtul a fost comis de catre un tanar, in ziua de 5 februarie, iar bunurile au fost puse intr-un rucsac acesta pe care il avea asupra sa. Angajata a sesizat politistii care fac cercetari pentru identificarea autorului si au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "furt".