Tanar grav ranit in timpul unei urmariri, la Brodina. El a ajuns cu masina intr-un cap de pod pe cand fugea de politisti FOTO

Un echipaj fix al politiei de frontiera a incercat sa il opreasca pentru un control de rutina vehiculul condus de acesta, numai ca individul a apasat si mai tare pedala de acceleratie asa ca agentii au pornit in urmarirea lui.

Grav accident de circulatie la Falcau, Brodina, joi in jurul orei 13.30. Un tanar care gonea cu masina prin localitate a pierdut controlul volanului si a ajuns cu autoturismul intr-un cap de pod dupa care a pus la pamant gardul unei case si s-a oprit in peretele unei anexe. In urma impactului extrem de violent, tanarul a ramas incarcerat intre fiarele masinii si a fost grav ranit, suferind multiple traumatisme. El a fost scos dintre fiarele masinii de pompierii de la Descarcerare. Conform martorilor, acesta gonea cu politistii pe urme, fiind urmarit de oamneii legii, care il suspectau de trafic de tigari, in masina fiind mai multe colete voluminoase. Tanarul, aflat in stare foarte grava, a fost preluat de un echipaj SMURD si transportat la spital. Un echipaj fix al politiei de frontiera a incercat sa opreasca pentru un control de rutina vehiculul condus de acesta, numai ca soferul a apasat si mai tare pedala de acceleratie asa ca agentii au pornit in urmarirea lui. Mai mult acestia au facut si un baraj pentru a-l opri pe fugar, dar nu au reusit asta. Agentii au gasit in masina grav avariata mai multe colete cu tigari de contrabanda.Politistii l-au identificat ulterior pe fugar, in persoana unui tanar de 23 de ani, din Straja, pe nume Cotos Octavian.