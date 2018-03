Tanar imobilizat si incatusat de politisti dupa un scandal intr-un bar din Liteni

Un tanar de 24 de ani din Liteni a fost imobilizat si incatusat de politisti dupa un scandal intr-un bar. Joi seara, administratorul unui local din centrul orasului Liteni a sunat la politie si a anuntat faptul ca la barul pe care il administreaza a avut loc un scandal in urma caruia un tanar de 24 de ani din localitate a lovit cu pumnul in fata un localnic de 28 de ani. Politistii ajunsi la fata locului l-au gasit pe tanarul de 24 de ani in fata barului respectiv, in stare avansata de ebrietate. In momentul in care oamenii legii au vrut sa-l legitimeze, tanarul a devenit agitat, s-a opus identificarii, motiv pentru care a fost imobilizat prin incatusare si condus la sediul Politiei Orasului Liteni. Politistii fac in cauza cercetari privind infractiunea de "lovirea sau alte violente".