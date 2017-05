Tanar operat de urgenta la Spitalul Judetean dupa ce a stat cu o sticla de suc in anus timp de o saptamana VIDEO

Chirurgii spun ca pacientul a avut totusi noroc si sticla nu s-a spart in intestinal gros, pentru ca ar fi aparut complicatii mult mai grave.

Un tanar de 29 de ani, din zona Vatra Dornei, a ajuns la Spitalul Judetean Suceava in stare grava dupa ce timp de o saptamana a stat cu o sticla de suc de 330 de mililitri in anus. Chirurgii l-au dus direct in sala de operatie pentru ca viata pacientului era amenintata, acesta avand ocluzie intestinala.Tanarul s-a prezentat la Spitalul din Vatra Dornei acuzand dureri puternice in partea dreapta a abdomenului. Medicii dorneni au decis transferul acestuia catre spitalul sucevean, cu mentiunea de apendicita acuta, pacientul neprecizand ceea ce stia de o saptamana si anume ca avea o sticla blocata in colon. Ajuns la Spitalul Judetean Suceava, dorneanul a fost din nou evaluat medical, fiind suspect ca ar avea o tumora abdominala. Chirurgul de garda, Octavian Diaconu, a solicitat efectuarea unei investigatii la computerul tomograf. Medicii au constatat atunci cu tupoare ca pacientul nu are nici o tumora abdominala ci o sticla, in colon. El a fost operat de urgenta si a marturisit ulterior ca era atat de beat incat nu stie cum a ajuns sticla in anusul lui (vezi declaratii video dr.Octavian Diaconu). Chirurgii spun ca pacientul a avut totusi noroc si sticla nu s-a spart in intestinal gros, pentru ca ar fi aparut complicatii mult mai grave.