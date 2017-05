Tanar prins in timp ce voia sa fure bani dintr-un automat de cafea, in municipiul Suceava

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "distrugere" si "tentativa la furt calificat", prejudiciul urmând sa fie stabilit de reprezentantii firmei pagubite.

Un tanar a fost prins in timp ce voia sa fure bani dintr-un tonomat de cafea. In noaptea de miercuri spre joi, ora 00.05, in timp ce efectua serviciul de patrulare, pe strada Calea Burdujeni din municipiul Suceava, o patrula din cadrul Sectiei de Politie Burdujeni a surprins in flagrant un tanar de 25 de ani din localitate, care a incercat sa sustraga bani dintr-un aparat de cafea, respectiv a smuls cablul de alimentare, a distrus unele componente ale aparatului si a introdus mana in locul pentru eliberarea cafelei, de unde a incercat sa sustraga caseta cu bani, timp in care, a fost surprins de politisti. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "distrugere" si "tentativa la furt calificat", prejudiciul urmand sa fie stabilit de reprezentantii firmei pagubite.