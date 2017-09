Tanar prins la volan cu permis de conducere fals, la Straja

Tanarul de 27 de ani, din comuna Putna, s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara permis de conducere, ce va fi solutionat procedural.

Tanar prins la volan cu permis de conducere fals. Vineri, in jurul orei 12.00, o patrula din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus, a oprit pentru control pe DJ 209G, din comuna Straja, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un tanar de 27 de ani, din comuna Putna. In urma verificarii permisului de conducere prezentat de conducatorul auto si bazelor de date, polițistii au constatat faptul ca, acesta prezinta suspiciuni cu privire la veridicitatea datelor consemnate, respectiv numele era incomplet, locul nasterii era altul, caracterele cuvintelor si al cifrelor erau diferite de cele utilizate de autoritatile romane, iar culorile erau mai intense. Astfel, interogand bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu detine permis de conducere eliberat de autoritatile romane, pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "fals material in inscrisuri oficiale", "uz de fals" si "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.