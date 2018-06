Tanar ranit dupa ce a ajuns cu motocicleta in sant in timp ce era urmarit de politisti. Agentii au tras un foc de arma VIDEO

Urmarire ca in filme,la Salcea, pe DN 29 iar apoi pe drumul care duce spre Aeroportul Suceava, dupa un fugar care in final a ajuns cu motocicleta in sant. Politistii au vrut sa opeasca in trafic un tanar de 23 de ani, care gonea cu o motocicleta, numai ca acesta a accelerat si mai tare, in incercarea de a scapa de agenti. Politistii au pornit in urmarirea lui si la un moment dat, dupa sase kilometri, au scos armele si unul din agenti a cinci focuri de avertisment. Speriat, fugarul a pierdut controlul vehiculului si s-a rasturnat intr-un sant, fiind ranit. El a fost identificat ulterior de politisti, in persoana unui tanar din Adancata, cercetat in trecut pentru furturi. Ranitul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava. Starea lui nu este grava, spun medicii.Tanarul fugea de politisti pentru ca nu detine permis de conducere. La spital acesta a declarat reporterilor ca nu isi mai aminteste ce s-a intamplat dar a recunoscut ca nu detine permis de conducere. El s-a ales acum cu dosar penal.