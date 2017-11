Tanar ranit intr-un accident produs de un sofer incepator, la Siret

Tanarul de 18 ani nu a acordat prioritate de trecere. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Tanar ranit intr-un accident produs de un sofer incepator. Marti dupa amiaza, in timp ce conducea autoturismul, pe strada Traian, din orasul Siret, ajuns la intersectia cu strada Basarabiei, un localnic de 18 ani, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului condus regulamentar de un barbat de 41 de ani, din aceeasi localitate, intrand in coliziune cu acesta. In urma impactului, un tanar de 18 ani din localitate, pasager in autoturismul condus de tanarul de 18 ani, a suferit leziuni usoare. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.