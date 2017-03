Tanar retinut dupa ce a distrus aparate de jocuri de noroc in valoare de 10.000 de euro, la Ulma

Tanar retinut dupa ce a distrus aparate de jocuri de noroc in valoare de 10.000 de euro. Politistii din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus au fost sesizati de catre un barbat, de 44 de ani, din municipiul Radauti, cu privire la faptul ca, in seara de 8 martie, o persoana de sex masculin, a distrus trei aparate pentru jocuri de noroc, precum si doua monitoare pentru pariuri sportive, amplasate in incinta unei societaţi comerciale din comuna Ulma, creand un prejudiciu de aproximativ 10.000 de euro. Vineri, in urma continuarii cercetarilor in cauza, a fost identificata persoana care a provocat distrugerile, ca fiind un tanar de 23 de ani din comuna Ulma. In urma probatoriului administrat, politistii au stabilit faptul ca, in cauza s-a conturat si comiterea infractiunii de "tulburarea ordinii si linistii publice", astfel ca, s-a dispus prin ordonanta extinderea cercetarilor si cu privire la savarsirea acestei fapte. Agresorul a fost identificat si condus la sediul Politiei orasului Vicovu de Sus, iar in urma probatoriului administrat, acesta a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, iar sambata a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, in vederea dispunerii unei masuri preventive.