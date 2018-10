Tanar scos cu forta din masina dupa ce a blocat o strada din Ipotesti VIDEO

Un tanar a fost scos cu forta din masina dupa ce a blocat o strada din Ipotesti. Potrivit martorilor, acesta a stationat pe strada respectiva, blocand circulatia, timp de doua ore. Incidentul a avut loc sambata seara. In autoturism se afla un tanar de 25 de ani, din municipiul Pascani, judetul Iasi. Politistii au stabilit ca acesta venise impreuna cu tatal sau la Manastirea "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava.

Politistii S.P.R. 2 Ipotesti au fost sesizati prin SNUAU 112 despre faptul ca un autoturism cu numere de Iasi blocheaza accesul pe strada Crinilor din localitatea Ipotesti, iar conducatorul auto are un comportament ciudat.

Oamenii legii au identificat la fata locului un autoturism Dacia Logan de culoare alba, ce se afla la intrarea pe strada Crinilor cu fata orientata spre D.J. 208 A, avand luminile stinse, motorul pornit si usile blocate, la volan aflandu-se un tanar. Oamenii legii i-au solicitat celui de la volan sa deblocheze usile masinii, acesta refuzand acest lucru.

S-a solicitat prin SNUAU 112 interventia la fata locului a unui echipaj Descarcerare si Ambulanta, care constatand, de asemenea, faptul ca soferul nu coopera, au procedat la spargerea geamului lateral dreapta spate. Dupa deblocarea usilor autoturismului s-a procedat la extragerea persoanei in cauza care in continuare nu a putut oferi detalii despre identitatea sa, sau motivul blocarii caii de acces, fiind condusa la Spitalul Judetean Suceava apoi internata la Sectia de Psihiatrie Burdujeni.

In interiorul autoturismului a fost identificat un telefon mobil de pe care s-a reusit obtinerea numarului tatalui conducatorului auto. Barbatul a declarat ca sambata seara s-a deplasat cu autoturismul Dacia Logan impreuna cu fiul sau la Manastirea "Sf. Ioan cel Nou" din municipiul Suceava, pentru a participa la slujba. Tatal l-a rugat pe fiul sau sa mearga la masina si sa aduca o sticla pentru a lua agheasma. Tanarul s-a deplasat la autoturism si a plecat cu tot cu acesta. Barbatul a declarat ca fiul sau are uneori devieri de comportament, respectiv refuzul de a vorbi. Cu ocazia verificarii in bazele de date s-a constatat ca tanarul poseda permis de conducere categoria B valabil. Tatal acestuia nu a dorit sa depuna plangere sub aspectul savarsirii infractiunii de furt in scop de folosinta.