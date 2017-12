Tanar trimis in judecata pentru contrabanda si violare de domiciliu. A depozitat tigari de contrabanda intr-o gospodarie din Straja, fara stirea proprietarei

Politistii de frontiera au gasit intr-o anexa 20 de colete ce contineau 9860 pachete de tigari.

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Teodor Emanuel Mironescu, cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda si violare de domiciliu.In data de 13 iunie 2012, lucratori din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Vicovu de Jos, au fost sesizati telefonic de numita B.V., din comuna Straja, judetul Suceava, despre faptul ca l-a gasit in curte pe un vecin al sau, iar in grajd se afla un tanar strain de localitate care pazea mai multe colete din carton, ambalate in folie de culoare neagra, cu tigari de contrabanda. Deplasandu-se la fata locului, echipa operativa de lucratori de politie a descoperit in grajdul imobilului un numar de 20 de colete ambalate in folie de plastic de culoare neagra, unul fiind gasit desfacut, care contineau tigari provenind din contrabanda, stivuite si asezate in diferite colturi ale anexei.Proprietara gospodariei le-a relatat politistilor ca l-a gasit in curtea imobilului pe vecinul sau, in timp ce inchidea usa grajdului, iar inauntru era un tanar care a iesit in curte vorbind la telefon. Ambii au parasit curtea respectiva pana la sosirea organelor de politie anuntate de proprietara. In timp ce lucratorii de politie din cadrul Sectiei nr. 4 Politie Rurala Vicovu de Jos cercetau locul faptei, in jurul orei 14:30, un echipaj de lucratori din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina, deplasandu-se in zona, l-au identificat pe Teodor Emanuel Mironescu se deplasa pe jos. Acelasi tanar fusese observat de echipaj cu putin timp inainte, pana la aparitia politiei rurale, vorbind la telefon in fata gospodariei familiei B. In urma inventarierii celor 20 colete cu tigari s-a gasit cantitatea de 9.860 pachete de tigari marca DOINA, de provenienta extracomunitara, cu timbru fiscal emis de autoritatile din Rep. Moldova. Sub ieslea pentru animale au fost gasite opt chingi din material textil si doua sfori, toate cu lungime de aprox. 2,5 metri. Din probele administrate in cauza a reiesit ca infractiunea de contrabanda care face obiectul cauzei a fost savarsita de Teodor Emanuel Mironescu. Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi a stabilit ca valoarea prejudiciului pentru cele 9.860 pachete de tigari se ridica la suma de 91.492 lei.Faptele retinute in sarcina inculpatului Mironescu Teodor Emanuel, care in data de 13 iunie 2012, de la primele ore, pana in jurul orei 13:20, a patruns fara drept in gospodaria imprejmuita si grajdul familiei B. din com. Straja, aflate in apropierea frontierei de stat cu Ucraina, unde a preluat de la persoane neidentificate, depozitat, detinut si pazit, cantitatea de 9.860 pachete de tigari marca Doina, cu timbru emis de autoritatile din Republica Moldova, bunuri despre care cunostea ca provin din contrabanda, trebuie supuse regimului vamal si erau destinate vanzarii ilicite, valoarea prejudiciului cauzat astfel statului, fiind de 91.492 lei, constituie infractiunile de contrabanda si violare de domiciliu.