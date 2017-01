Tanara accidentata de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar, in municipiul Suceava

Dupa producerea accidentului, tanara a plecat de la fata locului, la un magazin din zona si a apelat politia prin "S.N.U.A.U. 112", sesizand faptul ca, masina care a acrosat-o, a plecat de la fata locului. Vazand ca pietonul a plecat de la fata locului, conducatorul auto s-a deplasat la Sectia de politie Burdujeni si a sesizat cele intamplate.

Tanara accidentata de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar. Marti, ora 17.40, in timp ce conducea autoturismul pe strada Gheorghe Doja din municipiul Suceava, un localnic de 39 de ani, a surprins si accidentat usor o tanara de 23 de ani, din orasul Liteni, care, in calitate de pieton, s-a angajat in traversarea strazii prin loc nemarcat si nesemnalizat corespunzator. Dupa producerea accidentului, tanara a plecat de la fata locului, la un magazin din zona si a apelat politia prin "S.N.U.A.U. 112", sesizand faptul ca, masina care a acrosat-o, a plecat de la fata locului. Vazand ca pietonul a plecat de la fata locului, conducatorul auto s-a deplasat la Sectia de politie Burdujeni si a sesizat cele intamplate. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.