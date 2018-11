Tanara accidentata pe o trecere de pietoni din municipiul Suceava

O tanara de 29 de ani, din comuna Patrauti, a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o masina pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc luni, in jurul orei 14.00, in municipiul Suceava. In timp ce conducea autoturismul pe strada Vasile Alecsandri, un localnic de 31 de ani a surprins si accidentat femeia, angajata in traversarea regulamentara a strazii, prin loc special amenajat, semnalizat si marcat corespunzator. In urma accidentului tanara a fost ranita. Aceasta a fost transportata de Spitalul Judetean Suceava. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Soferul s-a ales cu dosar penal.