Tanara accidentata pe trotuar de o masina scapata de sub control, in municipiul Suceava

Tanara accidentata pe trotuar de o masina scapata de sub control. Luni, in jurul orei 18.20, in timp ce conducea autoturismul pe calea de acces din fata unui magazin situat pe strada Calea Burdujeni, din municipiul Suceava, o femeie de 32 de ani, din comuna Darmanesti, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a ajuns pe trotuar, unde, a acrosat si accidentat o tanara de 26 de ani, din orasul Salcea. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatoarei auto i s-au prelevat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Soferita s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.