Tanara de 18 ani, fara permis, la plimbare cu masina prin Falticeni

Un echipaj de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Falticeni, a oprit pentru control, in noaptea de vineri spre sambata, un autoturism care se deplasa pe strada 2 Graniceri. La volan a fost identificata o tanara de 18 ani, din comuna Slatina, care nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

In autoturism a fost identificat si un barbat de 23 ani, din comuna Cornu Luncii, proprietarul autoturismului, care a declarat ca a incredintat autoturismul tinerei, cunoscand faptul ca aceasta nu detine permis de conducere.

Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere" si "incredintarea unui autovehicul unei persoane care nu poseda permis de conducere".