Tanara de 19 ani, prinsa fara permis la volan

In decurs de cateva ore alte doua persoane au fost prinse la volan fara permis.

O tanara de 19 ani, din comuna Fundu Moldovei, a fost prinsa de politisti la volan fara permis de conducere. Duminica seara, un echipaj din cadrul Politiei municipiului C-lung Moldovenesc a oprit pentru control pe strada Tudor Vladimirescu, din localitate, autoturismul condus de aceasta. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanara nu detine permis de conducere pentru nici o categorie auto, autoturismul fiindu-i incredintat spre a fi condus pe drumurile publice de un localnic de 26 de ani. Tanara este cercetata acum sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", iar barbatul de 26 de ani sub aspectul comiterii infractiunii de "incredintarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care stia ca nu poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural. In noaptea de duminica spre luni, o patrula de politie a oprit pentru control pe DJ 290 din comuna Veresti, autoturismul condus de un barbat de 24 de ani, din comuna Udesti. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu detine permis de conducere pentru nici o categorie auto. Acesta s-a ales cu dosar penal. Duminica dupa-amiaza, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe DN 2E, din comuna Horodnic de Sus, autoturismul condus de o femeie de 38 de ani, din orasul Vicovu de Sus.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, femeia are dreptul de a conduce suspendat. Aceasta s-a ales cu dosar penal.