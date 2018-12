Tanara insarcinata in 3 luni, batuta de nasul de cununie

Scandalul a pornit de la o vaca.

Agresiune mai putin obisnuita, la Fantanale. O tanara de 28 de ani, insarcinata in 3 luni, a ajuns la spital dupa ce a fost batuta chiar de nasul de cununie. Conflictul a pornit de la o vaca pe care femeie si sotul ei au cumparat-o de la nasul de cununie. Intre timp, acesta s-a razgandit si a cerut pe bovina mai multi bani. Suparat ca nu isi primeste banii, nasul a venit impreuna cu fiul sau si cu un amic la poarta finilor iar acolo l-a luat la bataie intai pe fin. Auzind tipete, sotia acestuia a iesit la poarta, dar a avut parte de acelasi tratament, in ciuda faptului ca este insarcinata. Un vecin a sunat la 112 si a cerut ajutorul politistilor. Cei doi fini au ajuns la Spitalul Judetean Suceava. Medicii spun ca sarcina femeii nu a fost afectata de agresiune. Politistii au deschis un dosar de cercetare in acest caz.