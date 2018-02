Tanara lovita de o masina in timp ce traversa neregulamentar strada, la Scheia

Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.

Tanara lovita de o masina in timp ce traversa neregulamentar strada. Joi, ora 06.35, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 178A, in afara localitatii Scheia, un barbat de 31 de ani, din comuna Mitocu Dragomirnei, a surprins si accidentat o tanara de 23 de ani, din municipiul Suceava, care s-a angajat in traversarea carosabilului prin loc nepermis si fara sa se asigure in prealabil. Victima a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutinat procedural.