Tanara lovita de o masina pe trecerea de pietoni, in municipiul Suceava

Tanara lovita de o masina pe trecere de pietoni. Accidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 10.00, pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava. Un barbat de 48 de ani, din orasul Salcea, a surprins si accidentat o tanara de 21 de ani, din judetul Hunedoara, angajata in traversarea regulamentara a strazii pe trecerea pentru pietoni marcata si semnalizata corespunzator. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi participanți la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.