Tanara luata cu forta de un individ din fata unui club din Falticeni, salvata in ultimul moment de jandarmi

Agresorul are varsta de 23 de ani si este din municipiul Falticeni. El a fost saltat de jandandarmi.

Tanara luata cu forta din fata unui club din Falticeni. Duminica, in jurul orei 03.30, membrii unui echipaj de jandarmerie au vazut, pe strada Ion Creanga, din municipiul Falticeni, o tanara care era bruscata de un individ. La vederea jandarmilor, tanara a cerut ajutor declarand ca nu il cunoaste pe barbat si ca a fost constransa de catre acesta sa-l insoteasca. Jandarmii au intervenit pentru eliberarea fetei din mainile barbatului. Individul a fost agresiv si cu fortele de ordine fiind incatusat de acestea. In cadrul verificarilor, a rezultat faptul ca persoana in cauza, in varsta de 23 de ani si cu domiciliul in municipiul Falticeni a acostat-o pe tanara in fata unui club din oras. Barbatul, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a lovit-o pe tanara peste fata, dupa care a obligat-o sa-l urmeze intr-un loc necunoscut."In cauza au fost intocmite actele de sesizare privind savarsirea unor fapte susceptibile de a fi infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal, iar tanara si persoana in cauza au fost predate Politiei Municipiului Falticeni in vederea continuarii cercetarilor", a precizat Nicoleta Andronic, purtator de cuvant Inspectoratul Judetean de Jandarmi Suceava.