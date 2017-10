Tanarul a fost retinut si incarcerat in Penitenciarul Botosani.

Tanarul care a accidentat mortal un pieton la Dolhasca si a fugit de la fata locului a fost condamnat la trei ani si doua luni de inchisoare. Joi dupa-amiaza, Politia Orasului Dolhasca a primit spre aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Falticeni fata de Petru Bogdan Maftei, de 25 de ani, din sat Budeni, oras Dolhasca, condamnat la trei ani si doua luni inchisoare pentru "ucidere din culpa" si infractiuni la regimul circulatiei rutiere. Posesorul mandatului a fost verificat la domiciliu si pe raza comunei Lespezi, judetul Iasi, unde locuia fara forme legale, iar in urma unor activitati informativ operative acesta a fost depistat de politisti pe raza municipiului Falticeni, fiind retinut si incarcerat in Penitenciarul Botosani. Accidentul a avut loc in data de 9 decembrie 2016, in jurul orei 18.00, pe raza satului Budeni, oras Dolhasca. Un localnic de 48 de ani a fost lovit de o masina in timp ce mergea pe marginea drumului. Pietonul a fost grav ranit si a fost preluat de un echipaj SMURD. Din nefericire barbatul a murit in drum spre Spitalul Municipal Falticeni. Dupa impact soferul masinii a fugit de la fata locului. Imediat politistii au demarat cautari si au rascolit zona, cautarile extinzandu-se si in judetul vecin, Iasi. Masina care a lovit pietonul a fost gasita ascunsa intr-o baraca parasita, in localitatea ieseana Lespezi. Politistii au reusit ulterior sa-l identifice si pe sofer.