Tanarul care a provocat un accident rutier in timp ce era urmarit de politistii de frontiera avea in autoturism tigari in valoare de aproximativ 40.000 de lei FOTO

Tanarul s-a oprit cu masina intr-o magazie.

Tanarul care provocat un accident rutier in timp ce era urmarit de politistii de frontiera avea in autoturism tigari in valoare de aproximativ 40.000 de lei. Joi, in jurul orei 13.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina, pe timpul desfasurarii misiunilor specifice in zona de competenta, au efectuat semnalele regulamentare pentru a opri la control pe raza localitatii Falcau un autoturism marca Volvo S60, inmatriculat in Marea Britanie. Conducatorul auto a ignorat semnalele politistului de frontiera, fapt pentru care oamenii legii au trecut la urmarirea masinii. Soferul si-a continuat deplasarea cu viteza, iar dupa aproximativ 300 de metri, a pierdut controlul volanului, a iesit de pe partea carosabila, intrand cu masina intr-un gard dupa care s-a oprit intr-o magazie care se afla pe marginea drumului. La fata locului, politistii de frotiera au solicitat prin Serviciul de Urgenta 112 o ambulanta care a procedat la transportarea conducatorului auto, identificat ca fiind Ovidiu Cotos de 21 de ani, din comuna Straja, la Spitalul municipal Radauti pentru acordarea de ingrijiri medicale. Din cauza starii de sanatate, tanarul nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest, fiindu-i recoltate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Ulterior, acesta a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava pentru investigatii suplimentare. In autoturism au fost observate mai multe colete cu tigari care impreuna cu masina au fost transportate la sediul sectorului pentru continuarea cercetarilor. In urma efectuarii unui control amanuntit asupra autoturismului au fost descoperite sapte baxuri, care contineau 3.410 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, marca Marble, in valoare de aproximativ 40.000 lei. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si vatamare corporala din culpa.Totodata, autoturismul marca Volvo, in valoare de 2.000 lei, folosit la transportul tigarilor a fost indisponibilizat la sediul politiei de frontiera, pana la finalizarea cercetarilor. In continuare, se desfasoara activitati specifice sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, urmand ca la final sa fie luate masurile legale ce se impun.