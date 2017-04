Tanarul care, beat fiind, a provocat un accident dupa ce a trecut pe rosu a fost arestat preventiv

Imediat dupa accident acesta a fugit de la fata locului. El a avut o imbibatie alcoolica de 1,60 g% respectiv 1,45 g% alcool pur in sange in momentul depistarii.

Tanarul de 30 de ani, din municipiul Suceava, care a provocat un accident dupa ce a trecut pe culoarea rosie a semaforului a fost arestat preventiv. Luni, in jurul orei 21.30, Marian Pentelescu, in timp ce conducea autoturismul marca Mercedes CLS, inmatriculat in Anglia, pe strada Calea Unirii, din localitatea de domiciliu, la intersectia cu strada Traian Vuia nu a respectat semnificatia culorii rosii a semaforului electric si a intrat in coliziune cu autoturismul marca Opel Astra condus de o tanara de 32 ani, din municipiul Dorohoi, angajata in efectuarea virajului la stanga spre Itcani. In urma accidentului soferita a suferit leziuni usoare, fiind preluata de o ambulanta si transportata Spitalul Judetean Suceava. Dupa producerea accidentului Marian Pentelescu impreuna cu pasagerul din masina sa au parasit locul accidentului si s-au deplasat in directia strazii Traian Vuia. Cei doi au fost identificati de un echipaj de jandarmi in timp ce se ascundeau in tufe la cateva sute de metri distanta. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in cazul soferitei si de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul soferului, ulterior, fiindu-le prelevate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta a avut o imbibatie alcoolica de 1,60 g% respectiv 1,45 g% alcool pur in sange in momentul depistarii. Tanarul a fost retinut pentru 24 de ore, fiind introdus in arestul I.P.J. Suceava. Acesta a fost prezentat Judecatoriei Suceava care a dispus arestarea preventiva a inculpatului pentru 30 de zile. In baza mandatului de arestare preventivata tanarul a fost reincarcerat in arestul I.P.J Suceava. Potrivit anchetatorilor Marian Pentelescu a fost condamnat anterior si trimis in judecata pentru infractiuni similare.