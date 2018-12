Tanarul de 21 de ani care a omorat cu masina o femeie, la Straja, iar apoi a fugit,a fost arestat preventiv

Tanarul de 21 de ani, care aflat in stare de ebrietate a produs un accident rutier mortal, la Straja, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Chira Iliuta a fost preluat de catre o escorta constituita la nivelul Politiei orasului Vicovu de Sus si prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti. Fata de acesta, procurorul de caz a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, ucidere din culpa,parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia. Tragedia s-a petrecut pe DJ 209 G, din comuna Straja. Miercuri, in jurul orei 17.20, in timp se deplasa in calitate de pieton pe partea stanga drumului, o localnica de 39 de ani, a fost acrosata si accidentata mortal de autoturismul condus de tanruld e 21 de ani. Ulterior acesta a parasit locul accidentului.In urma masurilor si a investigatiilor efectuate de politisti, soferul fugar a fost identificat ca fiind Chira Iliuta, din aceeasi localitate.Intrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.