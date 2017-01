Tanar de 18 ani, mort intr-o padure din Slatina, dupa ce un arbore a cazut peste el

Un tanar de 18 ani a fost gasit mort, dupa ce un arbore a cazut peste el, intr-o padure din localitatea Slatina. Tanarul, pe nume Neamtu Andrei Sergiu, a mers la padure impreuna cu tatal sau, in zona denumita Dealul Mare, pentru a repara un gard ce apartine Manastirii Slatina.In timp ce tatal repara gardul, fiul a mers in padure pentru a cauta lemne uscate de foc. Vazand ca acesta nu se mai intoarce, barbatul a pornit in cautarea fiului. L-a gasit la aproximativ 200 de metri distanta, prins sub ramurile unui arbore uscat cazut la sol. Barbatul a sunat la 112 iar la fata locului au ajuns cadre de la Serviciul Judetean de Ambulanta Suceava. Medicii nu au putut sa mai faca ceva iar tanarul a fost declarat decedat.Cadavrul acestuia a fost transportat si depus la Morga Spitalului Falticeni in vederea efectuarii necropsiei si stabilirea cu exactitate a cauzei decesului. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa.