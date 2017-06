Teapa de 125.000 de lei, data la bugetul de stat de doti soti ce faceau afaceri cu fier vechi

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a doi soti, administratori ai unei societati de valorificare a deseurilor feroase si neferoase, pentru evaziune fiscala in foma continua de peste 125.000 de lei. Activitatea societatii a constat, in principal, in achizitia de la persoane fizice si apoi livrarea de deseuri fier vechi si neferoase catre societati comerciale din judetul Suceava si din tara si s-a desfasurat la sediul social al societatii, din comuna Cornu Luncii, judetul Suceava, si la punctul de lucru din orasul Frasin, judetul Suceava.Procurorii spun ca in perioada 2013–2014, cei doi soti, Stanescu Neculai si Stanescu Zanica, au omis evidentierea in actele contabile ale societatii a operatiunilor comerciale de livrare si achizitie deseuri feroase si neferoase, in scopul sustragerii de la plata catre bugetul de stat a sumei de 125.653 lei, reprezentand impozit pe profit, impozit pe venit si TVA. Astfel, ei nu au inregistrat in evidenta contabila operatiunile de achizitie de fier vechi de la persoane fizice in cantitate de totala de 476.480 kg si in valoare de 340.287 lei, sustragandu-se de la plata catre bugetul de stat a sumei de 54.532 lei, reprezentand impozit pe venit cu retinere la sursa si nu au inregistrat in evidenta contabila livrarile de fier vechi catre alte societati in cantitate de totala de 476.480 kg si nu au evidentiat veniturile obtinute in suma totala de 440.087,48 lei. In acest mod, inculpatii s-au sustras de la plata catre bugetul de stat a sumei de 70.414 lei, reprezentand impozit pe profit si nu au inregistrat in evidenta contabila livrarile de deseuri PET in cantitate de 1.062 kg si in suma totala de 1.767 lei si nu au evidentiat aceste venituri. Pentru a se evita ascunderea, distrugerea, instrainarea sau sustragerea, de la urmarire, a bunurilor ce pot servi la garantarea repararii pagubei produse prin infractiune, in cauza s-a instituit masura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor, constand intr-o cladire, doua suprafete de teren si trei autovehicule).Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Suceava.