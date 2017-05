Teatru in autobuz la Suceava

Prima plecare este programata la ora 11:00, urmand ca din ora in ora, pana la ora 17:00 autobuzul sa circule pe aceasta ruta, oferind sucevenilor un spectacol neconventional si inedit.

Sambata si duminica( 20 si 21 mai), in cadrul Zilelor Teatrului "Matei Visniec", in municipiul Suceava vor avea loc reprezentatii de teatru mobil, intr-un spatiu neconventional. Astfel, sucevenii se vor putea bucura de teatru in autobuz. Compania de teatru independent 8pt performance theatre din Bucuresti va sustine reprezentatii de teatru mobil intr-un autobuz care va pleca din fata Teatrului Municipal "Matei Visniec" Suceava pe ruta Banca- Policlinica-Spital-Obcini-George Enescu-Marasesti-Teatrul Municipal "Matei Visniec". Prima plecare este programata la ora 11:00, urmand ca din ora in ora, pana la ora 17:00 autobuzul sa circule pe aceasta ruta, oferind sucevenilor un spectacol neconventional si inedit. Regia acestor spectacole este asigurata de Alexandru Nagy.