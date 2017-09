Teatrul Matei Visniec Suceava incepe stagiunea cu D'ale carnavalului

Teatrul Municipal "Matei Visniec" Suceava deschide joi, 14 septembrie, cea de-a doua stagiune teatrala cu premiera spectacolului D'ale carnavalului, de I. L. Caragiale, in regia lui Tudor Lucanu. Debutul stagiunii teatrale 2017-2018 aduce astfel publicului o noua varianta a clasicei comedii. Echipa de productie a spectacolului: regia artistica- Tudor Lucanu, scenografie lumini- Irina Moscu, regia tehnica- Sebastian Ratiu. Distributia: Cosmin Panaite, Catalin Stefan Mindru, Sebastian Badarau(colaborator), Clara Popadiuc, Alexandru Marin(colaborator), Delu Lucaci, Horia Butnaru, Sergiu Moraru, Cristina Florea, Diana Lazar.

Premiera spectacolului D'ale carnavalului de I.L.Caragiale, are loc pe 14 septembrie, iar urmatoarea reprezentatie este programata pe 23 septembrie. Pretul biletelor difera: la premiera biletul costa 25 de lei pentru toate categoriile de spectatori, in timp ce la urmatorul spectacol biletul costa 20 de lei, iar pentru pensionari, elevi si studenti, 10 lei. Relatii si rezervari, la telefon: 0759048677.

Stagiunea 2017 -2018, partea I

Programul spectacolelor lunii septembrie 2017 include sase spectacole de teatru:

14 septembrie, ora 19:00 - Premiera spectacolului D'ale carnavalului, de I. L.Caragiale, regia Tudor Lucanu

16 septembrie, ora 19:00 - Zadarnicele chinuri ale dragostei, dupa William Shakespeare, regia Alexandru Bogdan

23 septembrie, ora 19:00 - D'ale carnavalului, de I. L. Caragiale, regia Tudor Lucanu

27 septembrie, ora: 11:00, 13:00 - Alba ca Zapada, de Fratii Grimm, spectacol invitat pentru copii, Teatrul "Luceafarul" Iasi

28 septembrie, ora 19:00 - Fernando Krapp mi-a scris aceasta scrisoare, de Tankred Dorst si Ursula Ehler, dupa o nuvela de Miguel de Unamuno, regia Alexander Hausvater

30 septembrie, ora 19:00 - Un playboy de peste deal de John Millington Synge, regia Antonella Cornici.

Trupa Teatrului Municipal "Matei Visniec" Suceava participa pe 20 septembrie la Festivalul international de teatru "Zile si Nopti de Teatru la Braila", cu spectacolul Zadarnicele chinuri ale dragostei, dupa William Shakespeare, regia Alexandru Bogdan. Pe 11 octombrie, actorii suceveni sunt invitati la Festivalul de Teatru de la Tulcea, cu spectacolul - Fernando Krapp mi-a scris aceasta scrisoare, regia Alexander Hausvater.

Luna octombrie aduce premiera spectacolului Kebab, de Gianina Carbunariu, regia Daniel Iordan. In paralel, se lucreaza la productia spectacolului Trei surori de Anton Cehov, regia Catinca Draganescu, a carui premiera va avea loc la inceputul lunii noiembrie.



Trupa de zece actori.



Trupa de actori ai Teatrului Municipal "Matei Visniec" Suceava s-a imbogatit cu doi membri. In urma concursului organizat in luna august, au fost ocupate doua posturi vacante: unul de actor gradul I, ocupat acum de Razvan Banut si altul de actor gr. II, adjudecat de Horia Andrei Butnaru. Cei doi se alatura celorlalti opt actori: Delu Lucaci, Clara Popadiuc, Diana Lazar, Cristina Florea, Catalin Stefan Mindru, Cosmin Panaite, Sergiu Moraru si Bogdan Amuraritei.