Telefon si PlayStation furate dintr-o locuinta din municipiul Suceava

Sectia de Politie Burdujeni a fost sesizata prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat de 28 de ani, din municipiul Suceava, cu privire la faptul ca, in cursul zilei de joi, persoane necunoscute au patruns in locuinta sa din municipiul Suceava de unde i-au sustras mai multe bunuri.

Furtul a avut loc cat barbatul a fost plecat la serviciu. Cand s-a intors la domiciliu, acesta a constat faptul ca usa de la intrare era deschisa si din interior au fost sustrase un telefon mobil Samsung Galaxy J5 si un Play Station PS3 defect. Valoarea prejudiciului este de aproximativ 400 lei. Pagubitul a declarat ca cel mai probabil hotii au intrat in apartament pe un geam pe care el l-a uitat deschis. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat.