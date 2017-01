Temperaturi resimtite de minus 28 grade Celsius in municipiul Suceava

Senzatia de frig este accentuata de vantul care bate cu putere.

Vineri, la ora 12, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), temperatura resimtita de corpul uman, in municipiul Suceava, era de -28 grade Celsius. Senzatia de frig este accentuata de vantul care bate cu putere. Vineri, la sediul Institutiei Prefectului - judetul Suceava a avut loc sedinta operativa cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, si anume Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava si Inspectoratul de Politie Judetean Suceava. In cadrul intalnirii s-a stabilit ca in perioada imediat urmatoare, la nivelul municipiului Suceava sa se constituie patrule mixte, formate din reprezentanti ai ISU, IPJ, IJJ si ai Serviciului de voluntariat pentru situatii de urgenta, care sa intervina pentru identificarea si monitorizarea tuturor categoriilor de persoane vulnerabile, printre acestea numarandu-se persoanele varstnice, cele fara adapost, gravidele si persoanele dializate, in vederea evitarii unor situatii deosebite. Totodata, la nivel judetean, s-a transmis o circulara tuturor unitatilor administrativ- teritoriale in vederea luarii masurilor ce se impun in astfel de situatii.